Колубовская (Алексеева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колубовская (Алексеева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Козлов Алексей Александрович

Мать: Мария Александровна

Рождение ребёнка
23.05.1894

Сын: Колубовский Игорь Яковлевич

Отец ребёнка: Колубовский Яков Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1911
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