Колубовская (Алексеева) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Козлов Алексей Александрович
Мать: Мария Александровна
Рождение ребёнка
23.05.1894
Сын: Колубовский Игорь Яковлевич
Отец ребёнка: Колубовский Яков Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1911