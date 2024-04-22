Колубовский Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колубовский Яков Николаевич

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Место рождения

Глухов, Сумська область

Дата рождения

07.10.1863

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
23.05.1894

Сын: Колубовский Игорь Яковлевич

Мать ребёнка: Колубовская Наталья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
библиограф
Смерть
1929
Нежин, Чернігівська область
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