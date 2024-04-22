Колубовский Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1863
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1863
Рождение ребёнка
23.05.1894
Сын: Колубовский Игорь Яковлевич
Мать ребёнка: Колубовская Наталья Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
библиограф
Смерть
1929
Нежин, Чернігівська область