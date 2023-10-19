Пушкина (гр. Васильева) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (гр. Васильева) София Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

14.03.1844

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Постникова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пушкина Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пушкина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Черносвитова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich

Смерть
14.03.1844
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