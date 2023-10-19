Пушкина (гр. Васильева) София Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти14.03.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Постникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пушкина Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пушкина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Черносвитова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Pushkin Ivan Alekseevich
Смерть
14.03.1844