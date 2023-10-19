Черносвитова (Пушкина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черносвитова (Пушкина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Pushkin Ivan Alekseevich

Мать: Пушкина София Владимировна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Черносвитов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович

Бракосочетание
1870

Муж: Черносвитов Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1872

Дочь: Смидович Софья Николаевна

Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Черносвитов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черносвитов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович

Смерть
1934
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