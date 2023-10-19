Черносвитова (Пушкина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1869
Сын: Черносвитов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
08.03.1872
Дочь: Смидович Софья Николаевна
Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Черносвитов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черносвитов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Черносвитов Николай Петрович
Смерть
1934