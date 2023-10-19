Смидович (Черносвитова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1872
Дата смерти26.11.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1872
Бракосочетание
09.10.1892
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Перимова Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Луначарский Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Смидович Петр Гермогенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.11.1934