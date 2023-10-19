Смидович (Черносвитова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смидович (Черносвитова) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1872

Дата смерти

26.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1872

Отец: Черносвитов Николай Петрович

Мать: Черносвитова Александра Ивановна

Бракосочетание
09.10.1892

Муж: Луначарский Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Перимова Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Луначарский Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смидович Глеб Петрович

Отец ребёнка: Смидович Петр Гермогенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.11.1934
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