Черносвитов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черносвитов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Черносвитов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна

Бракосочетание
1870

Жена: Черносвитова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1872

Дочь: Смидович Софья Николаевна

Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Черносвитов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черносвитов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Смерть
1908
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