Черносвитов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Черносвитов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
08.03.1872
Дочь: Смидович Софья Николаевна
Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Черносвитов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черносвитов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Черносвитова Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Смерть
1908