Voeikov Grigory Aleksandrovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1720 и 1774
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1774
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пушкина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воейкова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Виссарион Григорьевич
Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна
Смерть
После 1792