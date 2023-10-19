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Voeikov Grigory Aleksandrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1720 и 1774

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1774

Отец: Воейков Александр Петрович

Мать: Voeikova Anastasia Nikolaevna

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пушкина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибикова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Виссарион Григорьевич

Мать ребёнка: Воейкова Евдокия Михайловна

Смерть
После 1792
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