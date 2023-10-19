Бибикова (Воейкова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Воейкова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Мать: Воейкова (Ярославова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бибиков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бибиков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Головина (Бибикова) Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Бибиков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бибиков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бибиков Николай Васильевич

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