Бибикова (Воейкова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бибиков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бибиков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Головина (Бибикова) Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Бибиков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бибиков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бибиков Николай Васильевич