Бибиков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти04.12.1853
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
13.01.1833
Рождение ребёнка
01.10.1833
Сын: Бибиков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бибикова Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1847
Сын: Бибиков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Бибикова Глафира Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.12.1853