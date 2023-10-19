Бибиков Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибиков Василий Николаевич

Бибиков Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

04.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бибиков Николай Васильевич

Мать: Бибикова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
13.01.1833

Жена: Бибикова Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1833

Сын: Бибиков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бибикова Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1847

Сын: Бибиков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бибикова Глафира Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.12.1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close