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Бибиков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бибиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бибикова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Головина Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Бибикова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бибиков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бибикова Наталья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.05.1825
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