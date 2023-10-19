Бибиков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бибиков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бибикова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Головина Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Бибикова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бибиков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бибикова Наталья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.05.1825