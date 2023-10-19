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Бибиков Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

19.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Бибиков Николай Васильевич

Мать: Бибикова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
30.07.1833

Жена: Есакова (лаврова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лаврова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бибиков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1840

Сын: Бибиков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибикова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.07.1845
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