Бибиков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти19.07.1845
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
30.07.1833
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лаврова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бибиков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1840
Сын: Бибиков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Есакова (лаврова) Софья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.07.1845