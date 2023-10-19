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Бибиков Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1840

Отец: Бибиков Михаил Николаевич

Мать: Есакова (Лаврова) (Хитрово) Софья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1880

Сын: Бибиков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.08.1874

Дочь: Лисенко (Бибикова) Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
06.04.1881

Сын: Бибиков Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна

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