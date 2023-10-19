Бибиков Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1840
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1880
Сын: Бибиков Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.08.1874
Дочь: Лисенко (Бибикова) Маргарита Евгеньевна
Мать ребёнка: Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
06.04.1881
Мать ребёнка: Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна