Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1880

Сын: Бибиков Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Бибиков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1874

Дочь: Лисенко (Бибикова) Маргарита Евгеньевна

Отец ребёнка: Бибиков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1881

Сын: Бибиков Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Бибиков Евгений Михайлович

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