Бибикова (Хитрово) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1880
Сын: Бибиков Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Бибиков Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1874
Дочь: Лисенко (Бибикова) Маргарита Евгеньевна
Отец ребёнка: Бибиков Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1881
Отец ребёнка: Бибиков Евгений Михайлович