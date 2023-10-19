Есакова (Лаврова) (Хитрово) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1812
Дата смертиМежду 1900 и 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.07.1833
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лаврова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бибиков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
11.08.1840
Сын: Бибиков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич
Смерть
Между 1900 и 1910