Есакова (Лаврова) (Хитрово) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсакова (Лаврова) (Хитрово) Софья Николаевна

Есакова (Лаврова) (Хитрово) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1812

Дата смерти

Между 1900 и 1910

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1833

Муж: Бибиков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лаврова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бибиков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1840

Сын: Бибиков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибикова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бибиков Михаил Николаевич

Смерть
Между 1900 и 1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close