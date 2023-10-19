Бибикова (Москвина) Глафира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1808
Дата смерти09.07.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1833
Рождение ребёнка
01.10.1833
Сын: Бибиков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бибиков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
11.07.1847
Сын: Бибиков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Бибиков Василий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.07.1886