Бибикова (Москвина) Глафира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Москвина) Глафира Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1808

Дата смерти

09.07.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1833

Муж: Бибиков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1833

Сын: Бибиков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бибиков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.1847

Сын: Бибиков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бибиков Василий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.07.1886
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