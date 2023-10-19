Воейкова (Ярославова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова (Воейкова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воейкова (Воейкова) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Виссарион Григорьевич
Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пушкина (Воейкова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich