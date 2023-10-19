Воейкова (Ярославова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Ярославова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибикова (Воейкова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова (Воейкова) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Виссарион Григорьевич

Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пушкина (Воейкова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Voeikov Grigory Aleksandrovich

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