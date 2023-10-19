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Воейков Виссарион Григорьевич
Воейков Виссарион Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Voeikov Grigory Aleksandrovich
Между 1720 и 1774 г.р.
Мать
Воейкова (Ярославова) Евдокия Михайловна
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Voeikov Grigory Aleksandrovich
Мать:
Воейкова Евдокия Михайловна
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