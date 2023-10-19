Воейков Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1720 и 1774 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Мать: Воейкова Евдокия Михайловна

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