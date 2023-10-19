Voeikova (Polcheva) Anastasia Nikolaevna
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Voeikov Grigory Aleksandrovich
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Дочь: Бартенева Глафира Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Николай Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Василий Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Дочь: Воейкова N.
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Дочь: Воейкова Поликсения Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Петр Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович
Сын: Воейков Федор Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович