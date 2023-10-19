Voeikova (Polcheva) Anastasia Nikolaevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikova (Polcheva) Anastasia Nikolaevna

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1774

Сын: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Бракосочетание
1733

Муж: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1737

Сын: Воейков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Бартенева Глафира Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1749

Сын: Воейков Николай Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Василий Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова N.

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова Поликсения Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Петр Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Федор Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1770
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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