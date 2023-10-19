Воейков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1737
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1737
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна
Рождение ребёнка
13.11.1780
Сын: Воейков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна
Рождение ребёнка
08.11.1784
Рождение ребёнка
1788
Сын: Воейков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна