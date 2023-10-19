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Воейков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1737

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1737

Отец: Воейков Александр Петрович

Мать: Voeikova (Polcheva) Anastasia Nikolaevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова (Воейкова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна

Рождение ребёнка
13.11.1780

Сын: Воейков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна

Рождение ребёнка
08.11.1784

Дочь: Воейкова (Воейкова) Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Воейков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна

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