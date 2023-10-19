Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1760
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1780
Сын: Воейков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
08.11.1784
Дочь: Воейкова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Воейков Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воейкова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович
Смерть
После 1792