Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Смирнова) Екатерина Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1760

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1780

Сын: Воейков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1784

Дочь: Воейкова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Воейков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Воейков Алексей Александрович

Смерть
После 1792
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