Оленина-Севостьянова (Алексеева) Мария Сергеевна
женский, родилась 1878, Москва, город федерального значения Москва
умерла 14.03.1942, Омск, город Омск, Омская область
ОтецАлексеев Сергей Владимирович15.05.1836 г.р.
МатьАлексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна05.04.1841 г.р.
Супруги
Оленин Петр Сергеевич28.02.1871 г.р.
Балашов Степан Васильевич21.03.1883 г.р.Показать еще 2
Дети
Оленин Евгений Петрович1897 г.р.
Оленин Сергей Петрович1898 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1895
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Оленина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич
Развод
Около 1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сидоркина (Севастьянова) Алла Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Севастьянов (Северн) Герман Васильевич
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Севастьянова) Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.10.1912
Сын: Балашов Степан Степанович
Отец ребёнка: Балашов Степан Васильевич
Смерть
14.03.1942
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
кладбище возле поселка ОМСХИ (Омского сельскохозяйственного института)