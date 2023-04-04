Оленина-Севостьянова (Алексеева) Мария Сергеевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Оленина-Севостьянова (Алексеева) Мария Сергеевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1878, Москва, город федерального значения Москва

умерла 14.03.1942, Омск, город Омск, Омская область

Отец
Алексеев Сергей Владимирович15.05.1836 г.р.
Мать
Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна05.04.1841 г.р.
Супруги
Оленин Петр Сергеевич28.02.1871 г.р.
Балашов Степан Васильевич21.03.1883 г.р.
Показать еще 2
Дети
Оленин Евгений Петрович1897 г.р.
Оленин Сергей Петрович1898 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Степан Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно

оперная певица

Бракосочетание
22.10.1895

Муж: Оленин Петр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1897

Сын: Оленин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Оленин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Оленина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич

Развод
Около 1902

Муж: Оленин Петр Сергеевич

Супруг(-а): Василий Сергеевич Севастьянов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сидоркина (Севастьянова) Алла Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Севастьянов (Северн) Герман Васильевич

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Севастьянова) Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.10.1912

Сын: Балашов Степан Степанович

Отец ребёнка: Балашов Степан Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
14.03.1942
Омск, город Омск, Омская область

Похороны
Неизвестно
кладбище возле поселка ОМСХИ (Омского сельскохозяйственного института)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.