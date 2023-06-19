Оленина-Севостьянова (Алексеева) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти14.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
22.10.1895
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич
Развод
Около 1902
Супруг(-а): Василий Сергеевич Севастьянов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сидоркина Алла Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Севастьянов (северн) Герман Васильевич
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.10.1912
Сын: Балашов Степан Степанович
Отец ребёнка: Балашов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
оперная певица
Смерть
14.03.1942
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
кладбище возле поселка ОМСХИ (Омского сельскохозяйственного института)