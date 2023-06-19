Оленина-Севостьянова (Алексеева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленина-Севостьянова (Алексеева) Мария Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1878

Дата смерти

14.03.1942

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1841 г.р.

Муж

1871 г.р.
1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.10.1895

Муж: Оленин Петр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1897

Сын: Оленин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Оленин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Оленин Петр Сергеевич

Развод
Около 1902

Муж: Оленин Петр Сергеевич

Супруг(-а): Василий Сергеевич Севастьянов
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сидоркина Алла Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Севастьянов (северн) Герман Васильевич

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.10.1912

Сын: Балашов Степан Степанович

Отец ребёнка: Балашов Степан Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Степан Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
оперная певица
Смерть
14.03.1942
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
кладбище возле поселка ОМСХИ (Омского сельскохозяйственного института)