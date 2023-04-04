Севастьянов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянов Василий Сергеевич

Севастьянов Василий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сидоркина Алла Васильевна

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Севастьянов (северн) Герман Васильевич

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
оперный певец
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close