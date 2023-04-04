Севастьянов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сидоркина Алла Васильевна
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Севастьянов (северн) Герман Васильевич
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
оперный певец
Смерть
Неизвестно