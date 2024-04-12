Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1841
Дата смерти12.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1841
Бракосочетание
03.07.1859
Рождение ребёнка
11.11.1861
Сын: Алексеев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
17.01.1863
Сын: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
11.10.1865
Дочь: Соколова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: Красюк Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Алексеев Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
28.04.1871
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бостанжогло Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
09.03.1875
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович
Смерть
12.10.1904
Похороны
Неизвестно