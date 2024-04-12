Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.04.1841

Дата смерти

12.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.07.1859

Муж: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Алексеев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1863

Сын: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1865

Дочь: Соколова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: Красюк Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1869

Сын: Алексеев Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
28.04.1871

Сын: Алексеев Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бостанжогло Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1875

Сын: Алексеев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.10.1904
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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