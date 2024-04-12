Балашов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1883
Дата смерти13.10.1966
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1883
Отец: Балашов Василий Захарович
Рождение ребёнка
03.10.1912
Сын: Балашов Степан Степанович
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лирический тенор, Заслуженный артист РСФСР (1939)
Смерть
13.10.1966
Похороны
Неизвестно