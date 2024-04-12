Балашов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Степан Васильевич

Балашов Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

21.03.1883

Дата смерти

13.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1883

Отец: Балашов Василий Захарович

Мать: не указана

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.10.1912

Сын: Балашов Степан Степанович

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
лирический тенор, Заслуженный артист РСФСР (1939)
Смерть
13.10.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close