Оленин Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1871
Дата смерти28.01.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1895
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна
Развод
Около 1902
Супруг(-а): Василий Сергеевич Севастьянов
Работа или профессия
Неизвестно
оперный певец
Смерть
28.01.1922