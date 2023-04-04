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Оленин Петр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1871

Дата смерти

28.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1895

Жена: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1897

Сын: Оленин Евгений Петрович

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Оленин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Развод
Около 1902

Жена: Оленина-Севостьянова Мария Сергеевна

Супруг(-а): Василий Сергеевич Севастьянов
Работа или профессия
Неизвестно
оперный певец
Смерть
28.01.1922
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