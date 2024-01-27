Боженко (Червотюк) Мария Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко (Червотюк) Мария Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1912

Дата смерти

27.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1912

Отец: Червотюк Марк Федорович

Мать: Червотюк Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Подляцкая Любовь Степановна

Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
03.11.1935

Сын: Боженко Николай Степанович

Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Боженко Иван Степанович

Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1946

Дочь: Рыжко Анна Степановна

Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
27.01.1984
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