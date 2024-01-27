Боженко (Червотюк) Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1912
Дата смерти27.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1912
Отец: Червотюк Марк Федорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Подляцкая Любовь Степановна
Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
03.11.1935
Сын: Боженко Николай Степанович
Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1937
Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1946
Дочь: Рыжко Анна Степановна
Отец ребёнка: Боженко Степан Васильевич
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
27.01.1984