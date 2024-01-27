Боженко Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Подляцкая Любовь Степановна
Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна
Россия
Рождение ребёнка
03.11.1935
Сын: Боженко Николай Степанович
Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна
Рождение ребёнка
03.11.1937
Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна
Рождение ребёнка
13.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна
Рождение ребёнка
06.09.1946
Дочь: Рыжко Анна Степановна
Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
1949