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Боженко Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Боженко Василий Назарович

Мать: Боженко Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Подляцкая Любовь Степановна

Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна

Россия
Рождение ребёнка
03.11.1935

Сын: Боженко Николай Степанович

Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Боженко Иван Степанович

Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна

Рождение ребёнка
13.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна

Рождение ребёнка
06.09.1946

Дочь: Рыжко Анна Степановна

Мать ребёнка: Боженко Мария Марковна

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
1949
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