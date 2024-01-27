Боженко Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Боженко Степан Васильевич

Отец ребёнка: Боженко Василий Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1965
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