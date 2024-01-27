Боженко Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Боженко Степан Васильевич
Отец ребёнка: Боженко Василий Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1965