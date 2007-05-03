Боженко Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1935

Дата смерти

03.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1935

Отец: Боженко Степан Васильевич

Мать: Боженко Мария Марковна

Рождение ребёнка
01.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1963

Сын: Боженко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Боженко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженко Мария Ивановна

Смерть
03.05.2007
Ростовская область, г.Шахты, Аюта
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