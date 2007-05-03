Боженко Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1935
Дата смерти03.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1935
Отец: Боженко Степан Васильевич
Мать: Боженко Мария Марковна
Рождение ребёнка
01.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боженко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1963
Сын: Боженко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Боженко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженко Мария Ивановна
Смерть
03.05.2007
Ростовская область, г.Шахты, Аюта