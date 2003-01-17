Боженко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1931

Дата смерти

17.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боженко Николай Степанович

Рождение ребёнка
20.09.1963

Сын: Боженко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Боженко Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженко Николай Степанович

Смерть
17.01.2003
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