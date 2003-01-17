Боженко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1931
Дата смерти17.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боженко Николай Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1963
Сын: Боженко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Боженко Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2003