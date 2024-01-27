Подляцкая (Боженко) Любовь Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1930
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Боженко Степан Васильевич
Мать: Боженко Мария Марковна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
24.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Сын: Подляцкий Сергей Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1970