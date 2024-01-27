Подляцкая (Боженко) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подляцкая (Боженко) Любовь Степановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1930

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Около 1954 г.р.
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1961 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Боженко Степан Васильевич

Мать: Боженко Мария Марковна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
24.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Сын: Подляцкий Сергей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
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