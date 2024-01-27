Боженко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти10.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Отец: Боженко Степан Васильевич
Мать: Боженко Мария Марковна
Рождение ребёнка
12.02.1957
Рождение ребёнка
Около 1960
Рождение ребёнка
Около 1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженко Тамара
Смерть
10.03.1987