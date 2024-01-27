Боженко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

10.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Около 1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Боженко Степан Васильевич

Мать: Боженко Мария Марковна

Рождение ребёнка
12.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Тамара

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Тамара

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженко Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженко Тамара

Смерть
10.03.1987
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