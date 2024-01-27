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Червотюк Марк Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Червотюк Федор

Мать: Червотюк ?

Рождение ребёнка
02.04.1912

Дочь: Боженко Мария Марковна

Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Червотюк Василий Маркович

Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Червотюк Павел Маркович

Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
31.12.1920

Сын: Червотюк Иван Маркович

Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дыбова Галина Марковна

Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
1922
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
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