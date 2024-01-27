Червотюк Марк Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Червотюк Федор
Мать: Червотюк ?
Рождение ребёнка
02.04.1912
Дочь: Боженко Мария Марковна
Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Червотюк Василий Маркович
Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна
Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
31.12.1920
Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дыбова Галина Марковна
Мать ребёнка: Червотюк Татьяна Петровна
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
1922
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное