Дыбова (Червотюк) Галина Марковна
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Дата рождения1920
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Червотюк Марк Федорович
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Белик Федор Иванович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Дыбов Николай
Отец ребёнка: Дыбов Василий Касьянович
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыбов Василий Касьянович
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Люба
Отец ребёнка: Дыбов Василий Касьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белик Федор Иванович
Смерть
Около 1994
Владикавказ