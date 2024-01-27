Дыбова (Червотюк) Галина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбова (Червотюк) Галина Марковна

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное

Дата рождения

1920

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Червотюк Марк Федорович

Мать: Червотюк Татьяна Петровна

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Белик Федор Федорович

Отец ребёнка: Белик Федор Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Дыбов Николай

Отец ребёнка: Дыбов Василий Касьянович

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыбов Василий Касьянович

Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Люба

Отец ребёнка: Дыбов Василий Касьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыбов Василий Касьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Федор Иванович

Смерть
Около 1994
Владикавказ
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