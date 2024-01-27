Белик Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Белик Федор Иванович
Мать: Дыбова Галина Марковна
Рождение ребёнка
18.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белик Нина Александровна
Россия с. Степное Ставропольского края
Бракосочетание
1960
Жена: Белик Нина Александровна
Рождение ребёнка
10.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
22.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Белик Нина Александровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Солдато-Александровское