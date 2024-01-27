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Белик Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Белик Федор Иванович

Мать: Дыбова Галина Марковна

Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Нина Александровна

Россия с. Степное Ставропольского края
Бракосочетание
1960

Жена: Белик Нина Александровна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
22.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Белик Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Солдато-Александровское
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