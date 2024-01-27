Белик Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Дыбова Галина Марковна
Рождение ребёнка
Около 1942
Рождение ребёнка
Около 1945
Мать ребёнка: Белик Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
Около 1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белик Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дыбова Галина Марковна
Смерть
Неизвестно