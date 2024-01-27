Белик Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.
1920 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
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Около 1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Белик Федор Федорович

Мать ребёнка: Дыбова Галина Марковна

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Белик Алексей Федорович

Мать ребёнка: Белик Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белик Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыбова Галина Марковна

Смерть
Неизвестно
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