Белик Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Около 1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Белик Алексей Федорович

Отец ребёнка: Белик Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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