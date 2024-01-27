Белик Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1942
Рождение ребёнка
Около 1945
Отец ребёнка: Белик Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
Около 1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белик Федор Иванович
Смерть
Неизвестно