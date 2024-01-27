Белик (Бусыгина) Нина Александровна
Место рожденияСССР, Республика МЭРИЭЛ, Советский район, деревня Шулиярамор.
Дата рождения01.05.1940
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1940
СССР, Республика МЭРИЭЛ, Советский район, деревня Шулиярамор.
Рождение ребёнка
18.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белик Федор Федорович
Россия с. Степное Ставропольского края
Бракосочетание
1960
Развод
Неизвестно
Смерть
1997