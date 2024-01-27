Белик (Бусыгина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик (Бусыгина) Нина Александровна

Место рождения

СССР, Республика МЭРИЭЛ, Советский район, деревня Шулиярамор.

Дата рождения

01.05.1940

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Республика МЭРИЭЛ, Советский район, деревня Шулиярамор.
Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Федор Федорович

Россия с. Степное Ставропольского края
Бракосочетание
1960

Муж: Белик Федор Федорович

Развод
Неизвестно

Муж: Белик Федор Федорович

Смерть
1997
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