Червотюк (Литвиненко) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червотюк (Литвиненко) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Литвиненко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1912

Дочь: Боженко Мария Марковна

Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Червотюк Василий Маркович

Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Червотюк Павел Маркович

Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
31.12.1920

Сын: Червотюк Иван Маркович

Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дыбова Галина Марковна

Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
с. Солдато-Александровское
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