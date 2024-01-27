Червотюк (Литвиненко) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
02.04.1912
Дочь: Боженко Мария Марковна
Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Червотюк Василий Маркович
Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович
Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
31.12.1920
Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дыбова Галина Марковна
Отец ребёнка: Червотюк Марк Федорович
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
с. Солдато-Александровское