Червотюк Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Червотюк ?
Рождение ребёнка
1896
Сын: Червотюк Василий Федорович
Мать ребёнка: Червотюк ?
Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Панюшина Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Червотюк ?
Россия
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Червотюк ?
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нешта Мария Федоровна
Мать ребёнка: Червотюк ?
Смерть
Неизвестно