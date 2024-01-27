Панюшина (Червотюк) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшина (Червотюк) Ксения Федоровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 27.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Червотюк Федор

Мать: Червотюк ?

Россия
Рождение ребёнка
10.07.1915

Сын: Панюшин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
16.08.1919

Сын: Панюшин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
03.04.1921

Сын: Панюшин Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич

Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
Около 20.08.1928

Дочь: Макуха Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич

с. Степное , Ставропольского края.
Рождение ребёнка
21.02.1932

Дочь: Черкесова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич

Смерть
Около 27.02.1972
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курской район, с.Степное
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