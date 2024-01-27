Панюшина (Червотюк) Ксения Федоровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 27.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Червотюк Федор
Мать: Червотюк ?
Россия
Рождение ребёнка
10.07.1915
Сын: Панюшин Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
16.08.1919
Сын: Панюшин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
03.04.1921
Сын: Панюшин Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич
Россия, Ставропольский край, Курской район, с.Степное
Рождение ребёнка
Около 20.08.1928
Дочь: Макуха Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич
с. Степное , Ставропольского края.
Рождение ребёнка
21.02.1932
Дочь: Черкесова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Панюшин Мотвей Васильевич
Смерть
Около 27.02.1972
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курской район, с.Степное