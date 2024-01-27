Черкесова (Панюшина) Ольга Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932
Рождение ребёнка
02.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкесов Мухаммед Даниилович
Рождение ребёнка
19.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкесов Мухаммед Даниилович
Смерть
Неизвестно
г. Нальчик, Россия