Черкесова (Панюшина) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкесова (Панюшина) Ольга Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932

Отец: Панюшин Мотвей Васильевич

Мать: Панюшина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
02.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкесов Мухаммед Даниилович

Рождение ребёнка
19.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкесов Мухаммед Даниилович

Смерть
Неизвестно
г. Нальчик, Россия
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