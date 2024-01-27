Панюшин Николай Матвеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.07.1915
Дата смерти28.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1915
Россия
Рождение ребёнка
16.03.1944
Сын: Панюшин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1945
Сын: Панюшин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
24.04.1947
Сын: Панюшин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
09.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панюшина Нина Васильевна
Смерть
28.06.1989