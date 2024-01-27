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Панюшин Николай Матвеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.07.1915

Дата смерти

28.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1915

Отец: Панюшин Мотвей Васильевич

Мать: Панюшина Ксения Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
16.03.1944

Сын: Панюшин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1945

Сын: Панюшин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
24.04.1947

Сын: Панюшин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
09.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшина Нина Васильевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшина Нина Васильевна

Смерть
28.06.1989
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