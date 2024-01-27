Панюшина (Яковенко) Нина Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти24.06.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: Яковенко Василий
Россия
Рождение ребёнка
16.03.1944
Сын: Панюшин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1945
Сын: Панюшин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич
Россия
Рождение ребёнка
24.04.1947
Сын: Панюшин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич
Россия
Рождение ребёнка
09.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1985