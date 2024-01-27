Панюшина (Яковенко) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшина (Яковенко) Нина Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

24.06.1985

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Яковенко Василий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
16.03.1944

Сын: Панюшин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1945

Сын: Панюшин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич

Россия
Рождение ребёнка
24.04.1947

Сын: Панюшин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич

Россия
Рождение ребёнка
09.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшин Николай Матвеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшин Николай Матвеевич

Смерть
24.06.1985
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