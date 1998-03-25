Панюшин Владимир Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.03.1944
Дата смерти25.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1944
Россия
Рождение ребёнка
21.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.1998