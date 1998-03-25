Панюшин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшин Владимир Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.03.1944

Дата смерти

25.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1944

Отец: Панюшин Николай Матвеевич

Мать: Панюшина Нина Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
21.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.1998
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