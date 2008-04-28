Макуха (Панюшина) Анна Матвеевна
Место рожденияс. Степное , Ставропольского края.
Дата рожденияОколо 20.08.1928
Дата смерти28.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.08.1928
с. Степное , Ставропольского края.
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Галина Федоровна
Отец ребёнка: Макуха Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Макуха Федор Андреевич
Смерть
28.04.2008
с.Темнолесское Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
с.Темнолесское Ставропольского края