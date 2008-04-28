Макуха (Панюшина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макуха (Панюшина) Анна Матвеевна

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Место рождения

с. Степное , Ставропольского края.

Дата рождения

Около 20.08.1928

Дата смерти

28.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.08.1928

Отец: Панюшин Мотвей Васильевич

Мать: Панюшина Ксения Федоровна

с. Степное , Ставропольского края.
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Макуха Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Макуха Федор Андреевич

Смерть
28.04.2008
с.Темнолесское Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
с.Темнолесское Ставропольского края
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