(Макуха) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макуха) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1975 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: Макуха Федор Андреевич

Мать: Макуха Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамурзов Руслан Лостамбиевич

Рождение ребёнка
Около 1975

Дочь: Наташа Руслановна

Отец ребёнка: Жамурзов Руслан Лостамбиевич

Ставропольский край, с.Степное
Смерть
Неизвестно
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