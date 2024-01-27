(Макуха) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Отец: Макуха Федор Андреевич
Мать: Макуха Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жамурзов Руслан Лостамбиевич
Рождение ребёнка
Около 1975
Дочь: Наташа Руслановна
Отец ребёнка: Жамурзов Руслан Лостамбиевич
Ставропольский край, с.Степное
Смерть
Неизвестно