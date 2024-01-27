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Макуха Федор Андреевич

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Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: Макуха Андрей

Мать: не указана

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Галина Федоровна

Мать ребёнка: Макуха Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Макуха Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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