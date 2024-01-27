Макуха Федор Андреевич
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Дата рождения12.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Отец: Макуха Андрей
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Галина Федоровна
Мать ребёнка: Макуха Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Макуха Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно