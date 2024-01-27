Панюшин Константин Матвеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.04.1921
Дата смерти09.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1921
Россия
Бракосочетание
1948
Жена: Панюшина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1949
Россия
Рождение ребёнка
25.05.1952
Россия
Рождение ребёнка
08.11.1954
Россия
Смерть
09.05.1994
Ставропольский край, с.Зеленая Роща