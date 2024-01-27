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Панюшин Константин Матвеевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.04.1921

Дата смерти

09.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1921

Отец: Панюшин Мотвей Васильевич

Мать: Панюшина Ксения Федоровна

Россия
Бракосочетание
1948

Жена: Панюшина Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшина Зоя Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
25.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшина Зоя Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
08.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшина Зоя Михайловна

Россия
Смерть
09.05.1994
Ставропольский край, с.Зеленая Роща
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